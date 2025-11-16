Alerta amarilla en Salta: Se pronostican tormentas para ocho departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas aisladas para diversos sectores de la provincia. El aviso rige desde hoy y se extenderá hasta la madrugada del lunes.

La advertencia alcanza a los departamentos de Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate. Se estima que habrá lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 80 km/h y valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, con posibilidad de superarse de forma puntual.

Las autoridades recomendaron a la población de Salta mantenerse informada, circular con precaución, no permanecer en zonas rurales sin precauciones y asegurar objetos sueltos que puedan ser desplazados por ráfagas de viento.