IPS asegura a afiliados que los servicios de internación domiciliaria siguen siendo abonados

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) emitió un comunicado para aclarar la situación de los pagos destinados a las empresas que brindan servicios de internación domiciliaria, asegurando a sus afiliados y a la comunidad en general que "los pagos destinados a las empresas de internación domiciliaria no se encuentran suspendidos".

Según detallaron desde el organismo, el circuito habitual de liquidación sigue activo y la revisión se aplica como parte de los controles regulares a todos los prestadores del sistema. El objetivo de estas acciones es asegurar el uso adecuado de los recursos públicos y garantizar que cada pago realizado se corresponda con un servicio efectivamente brindado.

Durante el desarrollo de esta auditoría interna, los equipos técnicos del Instituto detectaron una situación irregular: se hallaron "prestaciones declaradas de varias empresas de internación domiciliaria que no fueron efectivamente brindadas". Esta observación motivó la retención de los montos específicos.

La obra social indicó que los expedientes están en un proceso de auditoría interna, parte de los mecanismos habituales de control institucional.

Ante este hallazgo, el IPS fue categórico al señalar la imposibilidad legal de autorizar la liquidación de esos montos observados. La entidad aclaró que "no pueden abonarse prestaciones no brindadas ni originadas en hechos ilícitos". Mientras dichas prestaciones permanezcan bajo investigación o revisión, el IPS no puede legalmente autorizar pagos sobre esos montos en disputa.

No obstante, el Instituto garantizó la continuidad de la cadena de pagos para el resto de los prestadores y afiliados, remarcando que el IPS "continúa abonando con normalidad todas las prestaciones validadas, presentadas de manera correcta y sin objeciones", asegurando que las prestaciones regulares que cumplen con todos los requisitos administrativos y asistenciales se siguen liquidando.

Vale señalar que el IPS emitió esta aclaración en el contexto de lo dicho por la Cámara de Empresas de Salud y Medicina Ambulatoria (CESMAS), la cual había emitido días atrás un comunicado oficial alertando sobre supuestas faltas de pagos por parte del IPS.