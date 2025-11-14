Desde el IPS llevaron tranquilidad a los afiliados que tendrán cobertura, a pesar las declaraciones del Círculo Médico

Desde el IPS informaron que llevan tranquilidad a los afiliados tras el reclamo de la medida anunciada por el Círculo Médico de Salta.

“Frente a la decisión unilateral anunciada por el Círculo Médico de Salta de corte de servicios al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) a partir del lunes 17 de noviembre de 2025, el IPS considera necesario llevar tranquilidad a sus afiliados” aseguraron en el comunicado.

“El IPS rechaza categóricamente la afirmación de que “no existen pagos regularizados” o “falta de respuesta administrativa”, ya que se vienen realizando pagos parciales y se continúan gestionando los saldos pendientes” explicaron desde el organismo.

Sostuvieron que la medida anunciada por el Círculo Médico constituye una acción extrema, adoptada pese a la continuidad del diálogo institucional. “Aun así, y priorizando siempre la salud de nuestros afiliados, el IPS ya diagramó e implementó un sistema de reintegros, que garantiza que ningún afiliado quede sin atención” agregaron.

A todos los afiliados del IPS de la ciudad de Salta se les garantiza que: