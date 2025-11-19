Tartagal: Avanzan las obras para la mejora de las calles en diferentes puntos

El municipio de Tartagal avanza con mejoras en distintos sectores de la ciudad. Las tareas, que forman parte de un plan de mantenimiento y recuperación de calles, incluyen relleno, nivelación y limpieza de sedimentos en arterias consideradas clave para la circulación diaria de los vecinos.

Durante la jornada de hoy, cuadrillas de trabajadores municipales desarrollaron trabajos de relleno y nivelación sobre calle Belgrano, en el tramo comprendido entre calle Colón y la Escuela Humberto Milanesi. De manera paralela, se realizaron tareas similares en calle Padre Pedro, donde maquinaria pesada del municipio llevó adelante movimientos de suelo para consolidar la superficie y optimizar el tránsito vehicular.

Asimismo, personal municipal efectuó labores de limpieza de sedimentos en el sector que abarca desde avenida 25 de Mayo hasta Colón, un trabajo considerado esencial tras las lluvias que provocan acumulaciones de barro y dificultan el acceso a los barrios.

Desde el Ejecutivo local señalaron que estas acciones mejoran la circulación en una de las arterias que conecta los barrios San Antonio y San Roque, y que son fundamentales para garantizar accesos más seguros para vehículos particulares, transporte público y peatones.

Con estos trabajos, el municipio ratifica su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura barrial y de brindar respuestas concretas a las necesidades planteadas por los vecinos de Tartagal.