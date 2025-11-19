¡Hay video! Los empleados municipales de Coronel Moldes bailan para las Olimpíadas

La Municipalidad de Coronel Moldes sorprendió en redes sociales al publicar un video donde funcionarios y empleados aparecen bailando para participar en las Olimpíadas Municipales Interinstitucionales “Energía del Valle Sur”, una competencia que comparten con las localidades de Guachipas y La Viña.

El desafío consiste en obtener la mayor cantidad de “me gusta” en los videos oficiales publicados en las redes municipales, por lo que desde el municipio pidieron el apoyo de los vecinos para sumar votos. “Dale like a este video y ayudanos a que Coronel Moldes se lleve la victoria”, expresaron en la publicación, acompañada por varias imágenes de los trabajadores bailando con entusiasmo.

La propuesta generó repercusión entre los usuarios, que rápidamente comenzaron a interactuar con el contenido para apoyar al equipo local.

Las Olimpíadas Interinstitucionales se desarrollan durante estos días y combinan desafíos recreativos, deportivos y artísticos. Moldes apuesta a quedarse con el primer puesto a fuerza de ritmo, participación y apoyo en redes.