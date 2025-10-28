A 11 años de la tragedia de los brigadistas en Guachipas, autoridades y familiares rinden homenaje

Once años pasaron de aquel 28 de octubre de 2014 cuando brigadistas perdieron la vida intentando sofocar un foco ígneo de medidas inconmensurables.

Martín Albarracín, Mauricio Valdez, Daniel Vilte y Víctor Ferreira son los homenajeados durante una mañana lluviosa de este martes 28 de Octubre, en el que en su honor se declaró el día de los Brigadistas.

Ofrendas florales, sirenas y el dolor que sigue intacto entre sus familiares, amigos y colegas desde zona Norte, donde se erigió un monumento a los Brigadistas.

"¡Corré Vilte...Corré!" Fue lo que abrió la causa y permitió un juicio que para el sentir de las familias, no hizo justicia.

Omar Valdez, totalmente conmovido y entre lágrimas, reprochó la falta de "Justicia": "Todavía lo siento conmigo, lo extraño muchsísimo, justicia no hubo, quedaron sobreseido los responsables".

Además, Omar contó la dificil situación de sus nietos en lo económico a pesar de haber recibido una indemnización: "Nosotros los familiares la verdad que peleandola bastante, dejó tres chicos que hay que mantenerlos y hacerlos estudiar, vestirlos. Lamentablemente se está pasando una mala situación, a pesar de que se le dio una indemnización pero no alcanza para cubrir" lamentó por Multivisión Federal.

Por CNN-Salta 94.7, el hombre expresó que: "Este día significa mucho porque por lo menos se los honra con este acto a los muchachos que fallecieron, en el incendio que realmente no debería haber ido".

Mostró su agradecimiento a para con Defensa Civil, que siempre se hizo eco de la situación y hoy conmemorar a los brigadistas en esta fecha.

Finalmente por La Mañana de la CNN dijo: "Recuerdo muchas cosas hermosas de él, un chico trabajador, buen padre, buen hijo. Siempre estuvo a mi lado, tanto en los buenos como en los malos momentos. Siempre me acompañó para todos lados".