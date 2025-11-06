Primera Nacional 2026: cómo será el torneo con Gimnasia y Central Norte

Se conocieron los primeros detalles de la Primera Nacional 2026, que contará nuevamente con la participación de Gimnasia y Tiro y Central Norte. Según fuentes cercanas a la organización, el torneo mantendría el mismo formato de competencia que la actual temporada.

Las zonas se sortearán en los primeros días de diciembre, mientras que el inicio del campeonato está previsto para el primer fin de semana de febrero.

Una de las novedades más importantes es que el certamen se disputará durante el Mundial 2026, que tendrá lugar entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, se planifica un receso entre la primera y segunda rueda, para reacomodar el calendario y permitir el descanso de los planteles.

El sistema de competencia no presentará modificaciones:

Dos zonas (A y B).

Dos descensos por grupo.

Ocho equipos clasificados al reducido por el segundo ascenso.

Los campeones de cada zona definirán el ascenso directo.

Además, habrá interzonales, por lo que podría darse el esperado clásico salteño entre Gimnasia y Tiro y Central Norte.

De esta manera, la Primera Nacional 2026 mantendrá una estructura consolidada en los últimos años, garantizando continuidad y previsibilidad en un calendario que convivirá con el evento futbolístico más importante del planeta.