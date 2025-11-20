Empezó el armado del "Arbolito" de Navidad en plaza 9 de Julio

A poco mas de un mes para la Navidad, inició el armado del ya tradicional "arbolito" en la plaza 9 de Julio de nuestra ciudad.

Operarios de la empresa Lusal, ya vayaron el lugar ubicado justo frente de la Catedral Basílica e iniciaron el trabajo. Se espera que como cada año al encenderlo seamos sorprendidos con el juego de luces, que nos acompañará hasta el día de Reyes.

La estructura será ecendida el 8 de Diciembre y cuenta con 1700 metros de manguera, con un total de 58 mil lamparitas que serán controladas por medio de una electrónica programada en manos de operarios de la empresa, informó Norte Noticias Sallta.