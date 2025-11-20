El riesgo país volvió a los 600 puntos y los bonos en dólares cotizan en rojo

A pesar de que la jornada comenzó de buena manera para los bonos, estos terminaron por darse vuelta y caer. De esta manera, aunque el riesgo país estaba por debajo de los 600 puntos al inicio de la rueda, ahora se posiciona por encima de esta línea.

Este contexto es interesante tenerlo en cuenta si pensamos que el Gobierno Nacional buscaría salir a los mercados internacionales en su ambición de refinanciar la deuda.

El miércoles en un evento empresarial, el presidente Milei advirtió: "Abróchense los cinturones porque va a haber muchas más reformas", tan sólo un día después el mercado sintió la turbulencia y puede complicar la estrategia del gobierno nacional para palear la deuda.

Lo cierto es que la reacción de los mercados no responden al 100% de los dichos del presidente que hacián alusión a reformas estructurales en materia laboral e impositiva, sino que responden a los mercados internacionales. En la jornada, Wall Street no estuvo comodo, sobre todo por un mal dato del desempleo en Estados Unidos.

Los bonos en dólares que más caen en la bolsa local son: el Global 2046 (-1,4%), seguido del Bonar 2035 (-0,7%), el Bonar 2029 (-0,6%), y el Global 2038 (-0,4%).

En Wall Street, los ADRs cotizan con mayoría de bajas de hasta 4,4% de la mano de BBVA, seguido de Telecom (-4,3%), YPF (-3,5%) y Grupo Supervielle (-2,7%).