Octubre cierra con el Riesgo País más bajo en nueve meses

Los activos argentinos recuperaron este viernes sus precios de mayo. Las acciones y los bonos argentinos confirmaron un momento positivo después de las elecciones legislativas del domingo 26.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subía 3,2%, pasado el mediodía, alcanzando los 2.880.000 puntos, un nuevo máximo nominal medido en pesos, por encima de los 2.843.736 puntos del 9 de enero de ese año.

El S&P Merval, que ganó más de 40% en dólares desde el lunes, continúa cerca de su máximo nominal intradiario de 2.843.736 puntos del 9 de enero de este año. Medido en dólares "contado con liquidación", el Merval superó los 1.900 puntos por primera vez desde mayo.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Wall Street, se observaba una mayoría de alzas, lideradas por Pampa Energía, con un 5,7 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares progresaban un 1,5% en promedio, marcando su quinta suba consecutiva tras el triunfo de las listas de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. El riesgo país de JP Morgan descendió 23 unidades para la Argentina, situándose en 657 puntos básicos, un mínimo desde el 4 de febrero.