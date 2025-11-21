Desarticularon una banda que se dedicaba al robo de motos en Capital

La Dirección General de Investigaciones de la Policía desarticuló una banda delictiva en Capital que se dedicaba al robo de motos.

La investigación inició por denuncias de damnificados a quienes les habían llevado los vehículos de la vía pública.

Se allanaron seis inmuebles en los barrios 26 de Marzo, San Calixto y Villa Lavalle, y detuvieron a tres hombres y una mujer mayores de edad.

Se secuestraron cuatro motocicletas, motopartes, un arma de fuego y otros elementos de interés para la causa.