Desarticularon una banda que se dedicaba al robo de motos en Capital

Policiales21/11/2025
La Dirección General de Investigaciones de la Policía desarticuló una banda delictiva en Capital que se dedicaba al robo de motos. 

La investigación inició por denuncias de damnificados a quienes les habían llevado los vehículos de la vía pública. 

Se allanaron seis inmuebles en los barrios 26 de Marzo, San Calixto y Villa Lavalle, y detuvieron a tres hombres y una mujer mayores de edad.

Se secuestraron cuatro motocicletas, motopartes, un arma de fuego y otros elementos de interés para la causa.

