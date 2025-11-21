Murió la nena de 7 años baleada en la cabeza en Tucumán

La Dirección del Hospital de Niño Jesús, provincia de Tucumán, informó este sábado el fallecimiento de la niña de siete años que había ingresado el jueves 20 de noviembre tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza durante un hecho ocurrido en el barrio San Cayetano.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Salud de la provincia, las autoridades sanitarias indicaron: “La Dirección del Hospital de Niño Jesús lamenta informar el fallecimiento de la menor de siete años que ingresó en la jornada del jueves 20 de noviembre con un impacto de arma de fuego en su cabeza con orificio de entrada y salida. Acompañamos a la familia en este duro momento”.

La niña había sido trasladada de urgencia al centro asistencial luego del ataque y permanecía internada en estado crítico.

El Ministerio de Salud expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

La Unidad de Homicidios I del Ministerio Fiscal imputó el viernes a dos sospechosos —un joven de 19 años y un menor de 16— por el delito de homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa. Tras el fallecimiento de la niña, el Ministerio Fiscal deberá adecuar la calificación a homicidio consumado.

Para el mayor de los acusados se dictó prisión preventiva por cuatro meses, mientras que para el menor se ordenaron disposiciones provisorias por igual término. La búsqueda de los otros dos involucrados continúa.

Según el relato de su madre, la pequeña estaba jugando en el patio de su casa cuando cuatro sujetos pasaron por la calle. Uno de ellos habría disparado varias veces antes de huir, y en ese momento la menor fue alcanzada por uno de los proyectiles.

Las autoridades judiciales, bajo la instrucción del fiscal de la Unidad Especializada de Homicidios I, trabajan junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) en las averiguaciones. Por el momento, dos personas (un menor y un mayor) fueron aprehendidas en la comisaría IV, mientras se revisan imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir el suceso.