El contundente mensaje de Juan Sebastián Verón a la AFA: "nadie nos va a llevar por delante"

La Bruja compartió una frase de Mariano Mangano, el histórico presidente del Pincha en la década del ’60.

Juan Sebastián Verón dejó un mensaje claro en sus redes sociales luego de la victoria 1-0 de Estudiantes sobre Rosario Central, un partido que quedó marcado por el polémico gesto del equipo platense: los jugadores le dieron la espalda al campeón rosarino durante el pasillo.

En su publicación, la “Bruja” citó a Mariano Mangano, histórico presidente de Estudiantes en la década del ’60: “Y estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno”. La frase cobra relevancia en medio de la negativa del club a aceptar el pedido de la AFA de saludar al equipo de Rosario.

“…Nada, ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores. Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones…”

El próximo rival de Estudiantes en los cuartos de final del Torneo Clausura será Central Córdoba de Santiago del Estero. El Ferroviario llega tras eliminar a San Lorenzo en un partido marcado por la polémica: un penal sancionado tras revisión del VAR y la expulsión de Jhohan Romaña determinaron el 2-1 definitivo a favor de Central Córdoba.

El encuentro se disputará el próximo fin de semana, el sábado 29 o domingo 30 de noviembre, en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.