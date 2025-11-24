Con un final dramático, Racing le ganó un partidazo a River: 3 a 2 en el Cilindro

Deportes24/11/2025
Racing

Racing Club le ganó un partidazo River, por 3 a 2, y avanzó a los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

La Academia, que ganaba 1 a 0 y pasó perder 2 a 1, terminó imponiéndose con un gol agónico de Adrián "Maravilla" Martínez.

Ya en el complemento, el Millonario lo dio vuelta con tantos de Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero, a los 17 y 18 minutos.

Mientras que Lucas Martínez Quarta, en contra y a los 27 minutos, puso el empate para el equipo dirigido por Gustavo Costas.

