Con un final dramático, Racing le ganó un partidazo a River: 3 a 2 en el Cilindro

Con un final dramático, Racing le ganó un partidazo a River: 3 a 2 en el CilindroDeportes24/11/2025
Racing Club le ganó un partidazo River, por 3 a 2, y avanzó a los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura.
La Academia, que ganaba 1 a 0 y pasó perder 2 a 1, terminó imponiéndose con un gol agónico de Adrián "Maravilla" Martínez.
Ya en el complemento, el Millonario lo dio vuelta con tantos de Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero, a los 17 y 18 minutos.
Mientras que Lucas Martínez Quarta, en contra y a los 27 minutos, puso el empate para el equipo dirigido por Gustavo Costas.
¡GOL DE SOLARI Y TOPO GIGIO: RACING 1-0 RIVER!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YNCxTtAQBK
¡GOL DEL PIBE SUBIABRE PARA EL 1-1 DE RIVER A RACING!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/r0R1UEu04g
¡JUANFER ESTAMPÓ EL 2-1 DE RIVER A RACING!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/MO8LqhigaZ
¡EL TOTO FERNÁNDEZ REMATÓ, LA PELOTA SE DESVIÓ EN MARTÍNEZ QUARTA Y SE CONVIRTIÓ EN EL 2-2 DE RACING A RIVER!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dQRcQTqbeb