A un mes de Navidad, carnicerías denuncian la venta ilegal de lechón y cabrito en Marketplace

Con la llegada de las fiestas, comienza a crecer el consumo de carne y también las tensiones en el sector. En diálogo con Informate Salta, el presidente de la Cámara de Carniceros de Salta, Dardo Romano, advirtió sobre la competencia desleal que enfrentan los comercios formales por la venta informal de carnes, especialmente de cerdo.

“La gente trae mucho chancho y lo vende en cualquier lado. Se ha puesto de moda vender por Marketplace. Lo normal sería comprar bajo todas las normas, pero es difícil competir con esta gente porque lo vende más barato”, expresó Romano.

Según explicó, muchas carnicerías directamente dejaron de ofrecer lechón porque el mercado informal lo ofrece a precios imposibles de igualar. “Lo venden a un 30% más barato”, señaló, y remarcó que esta práctica afecta la rentabilidad y estabilidad del comercio habilitado, que sí debe cumplir con controles sanitarios, impositivos y de refrigeración.

En cuanto a los precios actuales de los cortes más demandados para las fiestas, Romano detalló que:

La costilla ronda los $12.000 por kilo

El vacío está cerca de los $15.000 por kilo

Los cortes blandos se ubican alrededor de los $16.000

El sector espera que, pese al contexto económico, el consumo repunte en las próximas semanas a medida que se acerquen Navidad y Año Nuevo.