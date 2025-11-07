El kilo de carne podría llegar a los $17.000 antes de fin de año

Los carniceros de la provincia ya perciben una marcada retracción en las ventas, mientras se espera un nuevo incremento en el precio de la carne antes de fin de año.

En diálogo con Informate Salta, el presidente de la Cámara de Carniceros de Salta, Dardo Romano, explicó que el mercado atraviesa una situación compleja:

“La carne estuvo acompañando en este año un aumento más o menos a la par de la inflación. Esta última semana subió un poco más.”

Romano advirtió que el consumo se encuentra “reprimido” y que los salteños compran cada vez menos cantidad, priorizando los cortes más económicos:“Me imagino que si sube algo más no va a haber margen para mucho, porque el consumo está un poco reprimido”, afirmó.

Actualmente, los cortes más vendidos rondan los $14.000 por kilo, aunque se prevé una suba hacia diciembre.

“Si llega a subir, en el mejor o en el peor de los casos, capaz aumente un 10% y no creo que el kilo supere los $17.000”

Según Romano, la suba responde principalmente a la demanda internacional: “Este año empezó a subir la carne por la demanda en las exportaciones. Hay nuevos mercados que se abren y la carne argentina es muy demandada; no le falta mucho para llegar a su precio internacional.”