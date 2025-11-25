Escándalo total con el Puma Rodríguez: Lo expulsaron de un avión tras un violento maltrato

El cantante fue descendido antes del despegue de un vuelo de una aerolinea de Estados Unidos. Qué pasó.

El Puma José Luis Rodríguez fue obligado a bajarse de un avión el fin de semana, cuando intentaba volar desde Ecuador hasta Estados Unidos, y se viralizaron los videos de la tensa situación.

“No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida”, explicó el cantante parado al frente de la aeronave.

En ese instante, el comandante de abordo se exasperó: “¡Desembarque de mi avión ahorita!”.

Indignado con la desafiante actitud del Puma, el piloto de American Airlines enfatizó: “Usted no puede hacer filmación. Usted estaba muy (irrespetuoso) con nuestros tripulantes”.

Escándalo en pleno vuelo. Bajaron al “puma” Rodríguez de un avión de American Airlines tras un altercado con la tripulación por una valija que no quiso mover y por supuesta medicación que llevaba, según dijo el cantante que pidió disculpas varias veces pero no alcanzó y lo… pic.twitter.com/TiNKXOTPtC — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 25, 2025

El origen del conflicto con el Puma Rodríguez

La cadena Telemundo habló su exmánager, Beatriz Parga, quien reveló: “El pasajero que iba al lado de El Puma se molestó por su maletín en el que llevaba su medicina que toma tras un trasplante pulmonar”.

Es que según trascendió, el Puma no quiso mover su valija y desató el escándalo que recordó el estribillo de uno de sus hits más famosos: “Ay, Diosito santo, bajámela del cielo...”.

El discurso de José Luis Rodríguez habría sido a modo de disculpas por su mala actitud, pero ya era demasiado tarde. /Ciudad