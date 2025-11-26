Todos al Delmi: Esta noche juega Salta Basket

Esta noche desde las 22:00, en el Estadio Delmi, Salta Basket, recibirá a Huracán Las Heras de Mendoza.

Los dirigidos por Ricardo De Cecco necesitan un triunfo, frente al equipo de Agustín Ariel Pujol.

En esta nueva fecha por La Liga Argentina se disputará en el Estadio Delmi, y las entradas se pueden adquirir una hora antes del partido por las boleterías del estadio, tienen un valor general de 8 mil pesos, el pago puede ser en efectivo, con tarjeta o transferencia.

Cabe recordar también que los interesados en no perderse los partidos de Salta Basket como local pueden suscribirse a la cuenta Basquet.ID desde donde podrán adquirir sus boletos y estar al tanto de los partidos infernales.