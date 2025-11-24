Mayores de 50 podrán capacitarse en inteligencia artificial en un curso virtual y gratuito

La Secretaría de Modernización del Estado, a cargo de Martín Güemes, anunció la apertura de inscripciones para “EsencIA”, una capacitación virtual, gratuita y asincrónica destinada a personas mayores de 50 años, con el objetivo de promover la inclusión digital y el uso responsable de herramientas tecnológicas.

La formación, impulsada por Eidos Global y Google, ofrece 10 horas de contenidos vinculados a inteligencia artificial, big data, pensamiento computacional y el uso ético de herramientas digitales. La cursada ya está disponible en la plataforma web y puede iniciarse de manera inmediata. Las inscripciones se realizan a través del enlace oficial:

https://www.tfaforms.com/5153972

El curso es asincrónico, lo que permite que cada participante avance a su propio ritmo y en el horario que le resulte más conveniente, sin necesidad de conectarse en una clase en vivo.

La iniciativa apunta a reducir la brecha de habilidades digitales en adultos mayores, fortalecer la participación ciudadana en entornos tecnológicos y promover una sociedad preparada frente a los desafíos que impone la transformación digital. Además, incorpora contenidos que desarrollan habilidades socioemocionales como comunicación efectiva, adaptabilidad y pensamiento crítico, contribuyendo a mejorar la empleabilidad y la autonomía digital.

El secretario Martín Güemes destacó que el programa forma parte del trabajo de articulación público-privada que impulsa el Gobierno provincial para acercar oportunidades formativas a distintos sectores de la sociedad. También subrayó la importancia de continuar generando espacios de aprendizaje que fortalezcan competencias digitales y fomenten una gestión pública más innovadora e inclusiva.

La Secretaría recordó que, en abril de este año, se realizó junto a Eidos Global una capacitación destinada a más de 600 empleados públicos, orientada a la alfabetización tecnológica y al fortalecimiento de habilidades digitales.