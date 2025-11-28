Calor extremo en Salta: Así están hoy los precios de aires y ventiladores

Con la llegada de las jornadas sofocantes, los salteños comenzaron a explorar distintas opciones para refrescar sus hogares. Tanto en tiendas online como en plataformas de compra y venta entre particulares, los precios muestran una amplia variedad según el tipo de producto y su procedencia.

En Mercado Libre, los aires acondicionados son lo más buscado. Los modelos tradicionales parten desde los $700.000, mientras que los equipos portátiles, una opción elegida por quienes no pueden realizar instalaciones, comienzan en los $500.000.

Los ventiladores de piso arrancan en $40.000, y los ventiladores de techo, en alrededor de $75.000.

En Marketplace y en ofertas provenientes de la frontera, los valores son más bajos, aunque se trata de productos usados o importados sin garantía local. Allí se observan aires acondicionados desde los $270.000, con múltiples publicaciones que rondan entre $500.000 y $600.000.

Los ventiladores, por su parte, aparecen desde los $35.000.

Con la llegada del Black Friday, muchos consumidores esperan aprovechar descuentos antes de que las temperaturas sigan subiendo y la demanda dispare los precios.