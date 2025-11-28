Hoy arranca el Black Friday ¿cómo realizar compras seguras?

El conocido viernes negro o Black Friday es una oportunidad para comprar on line con descuentos.

Desde hoy y hasta el 1° de diciembre, consumidores podrán acceder a rebajas de hasta el 50%, en productos seleccionados y cuotas sin interés, tanto en tiendas tradicionales como en plataformas web.

Desde el municipio se advierte que, por la masividad del evento, aumentan también los intentos de engaño mediante páginas falsas, perfiles apócrifos y técnicas de phishing.

Al momento de comprar, desde la Dirección de Defensa del Consumidor aconsejan:

Verificar que el sitio sea oficial.

Ingresar a comercios adheridos desde la página oficial: blackfriday.com.ar.

Evitar links recibidos por WhatsApp, SMS o redes sociales.

Comprobar la reputación del vendedor.

Revisar opiniones, calificaciones y trayectoria antes de concretar una compra.

Asegurar una conexión protegida.

La página debe comenzar con https:// y mostrar el candado de seguridad

Leer atentamente las condiciones de venta.

Confirmar precio final, costos de envío, plazos de entrega y políticas de cambios y devoluciones.

Desconfiar de ofertas “demasiado buenas”.

Precios extremadamente bajos pueden indicar estafa o productos falsos.

Guardar capturas y comprobantes.

Registrar cada operación facilita cualquier reclamo posterior.

No compartir datos sensibles.

Nadie está autorizado a pedir claves, PIN, tokens o información bancaria por mensaje o llamada.



En el caso que hayan inconvenientes, podrán acercarse a las oficinas de la Dirección General de Defensa del Consumidor, ubicadas en el Centro Cívico Municipal, de lunes a viernes, de 8 a 14, o comunicarse a través del número 4160900 interno 1597 o por Whatsapp al 3872542826.