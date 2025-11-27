A un mes de la Navidad: Así están los precios entre comercios y marketplace en tecnología

Sociedad27/11/2025Lucas CalisayaLucas Calisaya
64db8435558bd__400x300

Falta un mes para la Navidad y los comercios ya registran un aumento en las consultas por productos tecnológicos, uno de los rubros más elegidos para los regalos de fin de año.

jugueteria juguetes navidad1A un mes de la Navidad, los comercios preparan sus vitrinas de juguetes: "Los chicos son privilegiados"

Según el relevamiento realizado por InformateSalta, entre los artículos más buscados aparecen los celulares de gama media, con precios que arrancan en los $150.000, y las computadoras básicas, que se consiguen desde $140.000.

Para los más exigentes, las PC gamers se ubican en otro rango, con valores que comienzan en $600.000. Las consolas siguen firmes entre las favoritas: la PlayStation 5 cuesta alrededor de $1.050.000, mientras que la Xbox Series se ofrece desde $880.000.

Comerciantes anticipan que esta semana podría haber un movimiento aún mayor con la llegada del Black Friday, que ofrecerá descuentos y promociones antes de la temporada navideña.

Sin embargo, en el mercado de segunda mano, especialmente en Marketplace, los precios son muy distintos y accesibles para quienes buscan alternativas más económicas:

  • Celulares de gama media usados: desde $60.000
  • Computadoras básicas usadas: desde $50.000
  • PC gamers usadas: desde $300.000
  • PlayStation 5 usada: alrededor de $700.000
  • Xbox Series usada: cerca de $500.000
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día