A un mes de la Navidad: Así están los precios entre comercios y marketplace en tecnología

Falta un mes para la Navidad y los comercios ya registran un aumento en las consultas por productos tecnológicos, uno de los rubros más elegidos para los regalos de fin de año.

Según el relevamiento realizado por InformateSalta, entre los artículos más buscados aparecen los celulares de gama media, con precios que arrancan en los $150.000, y las computadoras básicas, que se consiguen desde $140.000.

Para los más exigentes, las PC gamers se ubican en otro rango, con valores que comienzan en $600.000. Las consolas siguen firmes entre las favoritas: la PlayStation 5 cuesta alrededor de $1.050.000, mientras que la Xbox Series se ofrece desde $880.000.

Comerciantes anticipan que esta semana podría haber un movimiento aún mayor con la llegada del Black Friday, que ofrecerá descuentos y promociones antes de la temporada navideña.

Sin embargo, en el mercado de segunda mano, especialmente en Marketplace, los precios son muy distintos y accesibles para quienes buscan alternativas más económicas: