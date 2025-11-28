La lluvia en el Valle provocó el desborde del río Yacochuya

La lluvia en el Valle provocó el desborde del río YacochuyaInterior28/11/2025
En la tarde noche del jueves, se registraron fuertes lluvias en el Valle de Lerma y parte del Valle Calchaquí.
La lluvia complicó la transitabilidad en la Ruta Nacional 68 y 40, donde produjeron cortes momentáneos, por lo que debieron intervenir trabajadores de Vialidad Nacional para limpiar la calzada.
En la Ruta Nacional 68, el agua invadió la zona de camino interrumpiendo el tránsito por al menos dos horas, mientras que en la Ruta Nacional 40 por el desborde el río Yacochuya el tránsito estuvo interrumpido y aproximadamente a las tres de la mañana.
Te puede interesar
Dos nuevas instituciones educativas de Rosario de Lerma reciben clases de robótica
Guillermo CaliuoloInterior28/11/2025
Se recupera el jugador que se accidentó en una cancha en Metán; piden no hostigar al rival
Mariangeles QuinterosInterior28/11/2025
Peligro en la frontera: narcos abrieron fuego a Gendarmes con pistolas 9 mm
Federico StornioloInterior27/11/2025
Orán en alerta sanitaria: El Hospital refuerza controles por casos de sarampión y hantavirus
Carolina Perez CentenoInterior26/11/2025
Valenzuela asumió en Diputados: “El Plan Güemes necesita más que un alambrado”
Carolina Perez CentenoInterior26/11/2025
Lo más visto
Vecinos del centro de la ciudad amanecieron con armas en sus veredas
Guillermo CaliuoloPoliciales27/11/2025
Peligro en la frontera: narcos abrieron fuego a Gendarmes con pistolas 9 mm
Federico StornioloInterior27/11/2025