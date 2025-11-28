La lluvia en el Valle provocó el desborde del río Yacochuya

En la tarde noche del jueves, se registraron fuertes lluvias en el Valle de Lerma y parte del Valle Calchaquí.

La lluvia complicó la transitabilidad en la Ruta Nacional 68 y 40, donde produjeron cortes momentáneos, por lo que debieron intervenir trabajadores de Vialidad Nacional para limpiar la calzada.

En la Ruta Nacional 68, el agua invadió la zona de camino interrumpiendo el tránsito por al menos dos horas, mientras que en la Ruta Nacional 40 por el desborde el río Yacochuya el tránsito estuvo interrumpido y aproximadamente a las tres de la mañana.