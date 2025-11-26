Violento temporal golpeó a Aguas Blancas: Lluvia y fuertes ráfagas de viento

Pasado el mediodía un violento temporal de lluvia y viento golpeó el norte de la provincia afectando al muncipio de Aguas Blancas. 

Se produjo la voladuras de chapas, caída de ramas e interrupciones momentáneas en el servicio de energía eléctrica, según informaron medios locales.

Según trascendió cayeron ramas sobre los automóviles que se encontraban estacionados en diferentes puntos de la ciudad.

