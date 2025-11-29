Acción contra el narcomenudeo: Cocaína secuestrada y una mujer detenida en Tartagal

La Sección Investigación Narcocriminal 1 concretó un nuevo procedimiento en el marco de las operaciones que la Provincia de Salta mantiene activas para combatir el narcotráfico y el menudeo. La intervención se desarrolló en Tartagal, tras una serie de tareas investigativas vinculadas a la venta de estupefacientes.

El allanamiento se realizó en un domicilio del barrio Santa Rita, donde se secuestraron dosis de cocaína, dinero en efectivo, un celular y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado del operativo, una mujer de 38 años fue puesta a disposición de la Justicia. En la causa intervienen la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 2.