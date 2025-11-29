Acción contra el narcomenudeo: Cocaína secuestrada y una mujer detenida en Tartagal

Acción contra el narcomenudeo: Cocaína secuestrada y una mujer detenida en TartagalPoliciales29/11/2025
La Sección Investigación Narcocriminal 1 concretó un nuevo procedimiento en el marco de las operaciones que la Provincia de Salta mantiene activas para combatir el narcotráfico y el menudeo. La intervención se desarrolló en Tartagal, tras una serie de tareas investigativas vinculadas a la venta de estupefacientes.
El allanamiento se realizó en un domicilio del barrio Santa Rita, donde se secuestraron dosis de cocaína, dinero en efectivo, un celular y otros elementos de interés para la causa.
Como resultado del operativo, una mujer de 38 años fue puesta a disposición de la Justicia. En la causa intervienen la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 2.
Te puede interesar
Vecinos del centro de la ciudad amanecieron con armas en sus veredas
Guillermo CaliuoloPoliciales27/11/2025
Aclaran las circunstancias de la muerte de una mujer trans en Rosario de Lerma
Mariangeles QuinterosPoliciales27/11/2025
Lo más visto
¿El nuevo equipo de Sáenz?: Camacho jefe de Gabinete, Jarsún a Gobierno
Sebastián Quinteros NavarroPolítica28/11/2025
Al cóndor rescatado en San Lorenzo Chico le habrían disparado con balas de plomo
Carolina Perez CentenoSociedad28/11/2025
Contrabando tecnológico en la frontera: "No podemos competir con precios en negro"
Carolina Perez CentenoEconomía28/11/2025