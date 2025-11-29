Orán: Desmienten un supuesto homicidio y confirman que el joven está estable

La madrugada de este sábado generó preocupación en San Ramón de la Nueva Orán, cuando comenzó a circular en redes sociales y en algunos medios locales la versión equivocada de que un joven había muerto tras recibir un disparo en el barrio 11 de Septiembre. Con el correr de las horas, la Policía de Salta aclaró oficialmente que esa información era errónea: el muchacho está vivo, sufrió una herida de arma de fuego en una pierna y permanece internado en el Hospital San Vicente de Paul, estable y sin riesgo vital.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.30, en calle Alvarado al 1600, a la salida de una peña, cuando vecinos escucharon un disparo y alertaron al 911. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al joven herido, solicitaron asistencia médica y resguardaron la escena. Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabajó en el sitio para levantar indicios, evaluar la trayectoria del disparo y documentar el contexto. En paralelo, la Brigada de Investigaciones realizó entrevistas y comenzó a relevar cámaras de las inmediaciones.

Las hipótesis se mantienen abiertas y se investiga si el ataque estuvo vinculado a un conflicto previo, si se trató de un ataque directo o si hubo otro motivo. Hasta el momento no hay personas detenidas.

La Policía confirmó durante la mañana que el joven está fuera de peligro, que la lesión es en una pierna y que continúa internado bajo control médico. La aclaración oficial llegó luego de que la versión inicial, basada en rumores de vecinos y amplificada por algunos portales, instalara la falsa noticia de un homicidio y generara alarma en la comunidad.