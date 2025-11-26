Metán: Atacaron e insultaron a un policía en un boliche

Según información a la que accedió InformateSalta este lunes a la madrugada un oficial que se encontraba prestando servicios como adicional en un boliche de la ciudad de Metán fue agredido e insultado por un hombre al que retiró del local por "causar desorden".

Una vez afuera del boliche, el hombre quien habría estado ebrio intentó ingresar en repetidas ocasiones. La actitud no pasó desapercibida y fue advertido por el personal policial.

En uno de sus intentos de ingreso, el hombre de 24 años agredió con un golpe de puño en el rostro al oficial que resultó lesionado. Tras esto, se inició un forcejeo en el que arrojó diversos insultos y amenazas contras los uniformados presentes.

Una vez reducido, una mujer de 27 años buscó impedir que sea llevado hasta la dependencia policial.

Finalmente ambos fueron demorados y trasladados ala comisaría en dónde se tomaron las medidas correspondientes.