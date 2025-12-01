Dos jueces se retiran de la Corte de Salta y dejan vacantes clave

El 29 de noviembre, Ernesto Samsón dejó la Corte de Justicia de Salta tras finalizar su mandato, quedando una vacante que se ocupará el próximo año cuando el Senado de la Provincia retome el periodo ordinario de sesiones.

Si bien se debe esperar el periodo de sesiones, se podría apelar a abrir el proceso participativo y el pedido de acuerdo durante sesiones extraordinarias.

Quien también deja su mandato el próximo 3 de diciembre, es Guillermo Catalano, juez de la Corte desde 2007, informó FM Aries.

Para ocupar estos cargos, se necesita la activación del mecanismo previsto en la Constitución provincial, el cual establece un proceso participativo para designar a ministros de Corte.

Se prevé que el Poder Ejecutivo daría sus propuestas de candidatos para el 2026, abriendo luego el periodo de participación ciudadana y remitir los pliegos al Senado.

Por el momento la Corte es integrada por teresa Ovejero, Fabian Vittar, Adriana Rodríguez Faraldo, Pablo López Viñals, María Alejandra Gauffin, José Chibán y María Edit Nallim.