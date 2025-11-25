Catalano y Samsón dejan la Corte: Habrán dos vacantes desde diciembre

La Corte de Justicia de Salta cerrará el año con cambios importantes. Ernesto Roberto Samsón finalizará su mandato el 29 de noviembre y ya inició su trámite jubilatorio. Guillermo Catalano, cuyo acuerdo vence el 3 de diciembre, también pidió acogerse al régimen jubilatorio. Con ambos procesos en marcha y sin margen para completar los reemplazos antes de fin de año, el tribunal comenzará 2026 con dos sillas vacías.

Aunque el Ejecutivo enviara pliegos de inmediato, los plazos legales para observaciones ciudadanas, informes técnicos y el acuerdo del Senado hacen imposible concretar las designaciones antes del cierre legislativo.

El año próximo también será clave: vencen los acuerdos de Fabián Vittar, María Alejandra Gauffín y Adriana Rodríguez Faraldo, designados en 2020. Esto reabrirá la discusión sobre cómo aplicar la reforma constitucional de 2021, que establece mandatos de diez años sin posibilidad de renovación, un punto que ya generó controversia tras la presentación de los pliegos de Teresa Ovejero y Pablo López Viñals para nuevos períodos.

La Corte fue ampliada en 2020 de cinco a nueve miembros, una medida impulsada al inicio del primer mandato de Gustavo Sáenz con el objetivo de mejorar la celeridad judicial mediante salas especializadas. En los últimos meses surgieron críticas sobre el costo que implica mantener esa estructura, especialmente en un contexto de ajustes y crisis financiera, lo que vuelve a poner en agenda el funcionamiento y la composición del máximo tribunal.