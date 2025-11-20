Temporal y alerta meteorológica: Los videos de los destrozos en el AMBA, Córdoba y Rosario

Un fuerte temporal llegó al AMBA con intensas lluvias y fuertes vientos. Este jueves, Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires y en CABA, pero también en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Luis.

En las redes sociales, los usuarios compartieron algunos impactantes videos que muestran el diluvio, la actividad eléctrica y pequeñas inundaciones.

En Baradero ya se largó con todo, así se vivía la previa #TNCENTRAL pic.twitter.com/rnGnNsQSpx — elezede (@zekielo89) November 20, 2025

Las lluvias en el AMBA comenzaron por la tarde y se prevé que se intensifiquen hacia la noche, con probabilidades de tormentas fuertes de entre 70 y 100%. Además, se esperan ráfagas del sureste de hasta 69 km/h.

Como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento, un poste de luz se cayó y quedó tirado en medio de la calle en Morón. El incidente afectó a una casa y cortó el tránsito en la intersección de las calles Arena y Virgilio, según informó Inforbano.

Entre los destrozos, también se produjo la caída de un árbol sobre un auto en la localidad bonaerense de Chivilcoy.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la intensidad de las lluvias disminuirá hacia la madrugada del viernes y por la mañana se registrarán solo lloviznas, mientras que las probabilidades de precipitaciones durante la tarde serán prácticamente nulas.

Los destrozos en Córdoba

En la provincia de Córdoba, también se registró un fuerte temporal que vino acompañado de lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento que dificultaron la visibilidad.

Tras el paso de la tormenta, se cayó el techo de un polideportivo en la localidad de Los Álamos. De acuerdo a lo informado por La Voz, dos chicos de 12 y 13 años fueron víctimas del hecho y tuvieron que ser atendidos por un servicio de emergencias.

Tras el paso de la tormenta, se cayó el techo de un polideportivo en Los Álamos, Córdoba

También cayó una gran cantidad de granizo en la localidad de Villa María. Según informaron medios locales, la tormenta “llegó de golpe” y se produjo luego de una jornada de extremo calor.

El temporal en Rosario

Las lluvias y el viento también llegaron a la ciudad de Rosario, en donde los usuarios lograron registrar impactantes imágenes del paso de la tormenta.



Recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

/TN