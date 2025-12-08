Llevaba 113 cápsulas de cocaína y viajaba rumbo a Europa: Quedó detenido

Un control preventivo realizado por el Escuadrón 61 “Salvador Mazza” de Gendarmería Nacional terminó revelando un importante intento de tráfico de drogas. El operativo tuvo lugar a la altura del kilómetro 1.484 de la ruta nacional 34, donde el pasajero de un taxi quedó detenido tras detectarse que trasladaba cápsulas con estupefacientes.

Todo comenzó cuando los gendarmes hicieron parar el vehículo para una inspección de rutina. Durante la revisión notaron que el ocupante llevaba dentro de su campera casi una treintena de cápsulas con apariencia típica del transporte de droga.

El sospechoso fue trasladado de inmediato al hospital, donde los estudios radiográficos confirmaron que, además de lo que llevaba encima, tenía más cápsulas ocultas en su cuerpo. Con el paso de las horas expulsó 84 adicionales, alcanzando un total de 113.

Los análisis posteriores confirmaron que las cápsulas contenían cocaína, con un peso final de 733 gramos. También se supo que el detenido, de origen paraguayo, tenía pasaje aéreo para viajar desde Buenos Aires hacia Frankfurt, lo que refuerza la hipótesis de que pretendía mover la droga fuera del país.

El hombre quedó a disposición del Juzgado Federal, mientras se investiga si integra una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.