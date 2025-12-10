El salteño Baltazar Frezze ganó el Argentino de Rally Raid y es subcampeón latinoamericano

El piloto salteño Baltazar Frezze cerró un año deportivo excepcional al consagrarse campeón argentino de Rally Raid en la categoría moto 2 y subcampeón latinoamericano, tras quedarse con la última fecha del campeonato disputada entre Catamarca y San Juan.

La competencia, que partió desde Tinogasta, incluyó cinco etapas de alta exigencia, con más de 1.500 kilómetros de tramos cronometrados y cerca de 300 kilómetros de enlaces. “Fue un rally durísimo, pero gracias a Dios y a tanto sacrificio y entrenamiento se pudo dar. Ganamos la última fecha y con esos puntos nos alcanzó para salir campeones”, expresó Frezze en diálogo con InformateSalta.

“Fue la etapa más dura que hice en mi vida: nueve horas arriba de la moto, con temperaturas de 35 grados"

El salteño practica la disciplina desde 2016, aunque su incursión profesional en el rally comenzó en 2024. “El año pasado logramos varios podios y este año ya consolidamos todo el trabajo. Pudimos ganar en San Juan, terminar el Rally de Marruecos, que es el mundial, y cerrar el año como campeones argentinos y subcampeones latinos”, detalló.

Una de las etapas más complejas del certamen fue la segunda jornada de carrera, donde se utilizaron trazados históricos del Dakar. “Fue la etapa más dura que hice en mi vida: nueve horas arriba de la moto, con temperaturas de 35 grados. Fue muy técnica, hubo que administrar mucho el físico y la cabeza”, relató.

Frezze también compitió a nivel internacional, con participaciones en el Atacama Rally de Chile y en el Mundial de Marruecos. Ese recorrido le permitió sumar los puntos necesarios para obtener la licencia que lo habilita a cumplir uno de sus grandes objetivos: correr el Dakar 2027. “El proyecto está encaminado. Estamos trabajando a full con todo el equipo y junto a RVM, que es mi sponsor, desarrollando una moto con la idea de llegar al Dakar como la primera marca argentina en la competencia”, explicó.

De cara al futuro inmediato, el piloto ya tiene definidos los próximos desafíos. En 2026 competirá en el campeonato argentino en la categoría mayor, Rally 1, y además correrá una o dos fechas del mundial. Su primera carrera del próximo calendario será entre fines de febrero y comienzos de marzo.

Finalmente, Frezze dejó un mensaje para quienes sueñan con iniciarse en el rally. “Es un deporte muy lindo, pero también muy peligroso, hay que ir paso a paso. Lo ideal es empezar en enduro o motocross y aprender bien la navegación. No importa qué tan rápido seas si no sabés ir por donde tenés que ir”, concluyó.

Con apenas unos años en el alto rendimiento, Baltazar Frezze se consolida como una de las grandes promesas del deporte motor salteño y ya proyecta su camino hacia la elite mundial del rally.