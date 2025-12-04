Se viene las fiestas y desde Padres TEA llaman a la conciencia social: “Más luces, cero ruido”

Iniciado el último mes del año, las fiestas se empiezan a palpitar, con arbolitos de Navidad en las vidrieras y el rojo y verde primando en todas las decoraciones, pero algo que también se ve en las festividades son los fuegos artificiales.

Luis González, de Padres TEA, reconoce que hay que saber convivir, que no buscan una prohibición total, pero si un respeto por el prójimo y un cuidado tanto de la salud de los chicos, adultos mayores, bebés y mascotas.

Por eso desde que rige la ley de pirotecnia sonora cero, hay mayor control en los locales y más conciencia social, pero aún la venta ilegal continúa perjudicando.

Si bien desde el año pasado vienen realizando campañas con la Municipalidad, este año se refuerzan con los Bomberos de la Policía de Salta, con quienes se reunieron para conocer como funcionará su operativo, además están analizando un catalogo que presentaron los vendedores de los productos.

“La campaña este año dejó de ser Más Luces, Menos Ruido por Más Luces, Cero Ruido”.

La batalla que llevan adelante desde Padres TEA es por el alto impacto sonoro, y si bien entienden que hay gente que disfruta de los fuegos artificiales, la convivencia, aprender a vivir con las diferencias es fundamental.

Ayer estuvieron en reunión con el senador Javier Mónico e inspectores, quienes le comentaron que los operativos iniciarán desde el 6 de diciembre al 6 de enero: “Les gustaría que nos juntemos después del 6 de enero para ver cómo resultó”.

A su vez, el senador propuso armar parte del proyecto de ley que comenzaron este 2025 sobre capacitaciones dentro de las escuelas: “Buscar el cambio cultural más que la prohibición”.

Nicolas Avellaneda, secretario de Seguridad de la Provincia, mantuvo una reunión con los senadores provinciales, donde expusieron las estrategias para mayor control de venta de pirotecnia, si bien ven con buenos ojos desde Padres TEA, remarcan que necesita que varios actores estén involucrados: “Tienen como un plan pensado para mitigar y evitar los conflictos del año pasado, eso también nos dio tranquilidad”.

“Vamos a hacer en breve una campaña en conjunto con la Municipalidad previa a las fiestas, una campaña muy linda y novedosa”.

El objetivo será apuntar a ordenanzas que sean superadoras, donde no haya grises, y empezar a ser más especifico en las ordenanzas, en las leyes.

Para finalizar, hizo hincapié que notan mayor conciencia social que hace 10 años cuando comenzaron con las campañas, algo que se ve en la merma paulatina del uso de pirotecnia: “Nosotros en Salta tenemos la Virgen de Urkupiña, las fiestas patronales, las canchas, todo con pirotecnia y se fue mermando (…) Esto ya dejó de ser de un sector y es una cuestión social”.