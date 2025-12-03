Día Internacional de personas con discapacidad: “Su inclusión es esencial para el respeto de derechos”

Hoy es el Día Internacional de las personas con discapacidad, fecha que se creó para promover sus derechos e inclusión y que se presenta con metas ganadas, pero con muchos desafíos por delante.

InformateSalta se comunicó con la directora de Colibrí, Irma Argañaraz, quien hizo hincapié que se trata de una fecha para tomar conciencia y difundir la realidad de estas personas para trabajar en su inclusión, sobre todo porque se ven vulnerados muchos de sus derechos.

Se busca crear conciencia en todos los aspectos de su vida tanto política, social, económica, escolar y cultural: “La inclusión de las personas con discapacidad es una condición esencial para el respeto de derechos y el desarrollo sostenible de la paz y la seguridad”.

Dentro de los desafíos que tienen por delante estas organizaciones, está lograr el financiamiento de la ley de emergencia en discapacidad y que se pueda aclarar la situación de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), ya que esta última era el ente que respondía a los derechos que se iban vulnerando y que en este momento los mantiene preocupados.

“Se quitó las pensiones a muchas personas con discapacidad en todo el país injustamente y sin hacer un estudio exhaustivo como había dicho Nación que lo iba a hacer”, señaló Argañaraz que estas pensiones eran una ayuda importante, ya que significa no poder pagar los estudios, prestaciones básicas.

“Cuando una persona tiene discapacidad o una familia tiene un familiar con discapacidad, los gastos se triplican”.

Desde Colibrí forman parte de una red sobre la persona con trisomía 21 síndrome de Down a nivel país y si bien ven que se avanzó en materia de conciencia social por el trabajo de las instituciones y la difusión, todavía no se cumple el 4% de empleo para personas con discapacidad que establece la ley.

Pero a pesar que no se cumpla efectivamente, hay un avance, sobre todo en Salta, ya que a través del decreto 175/10 ingresaron personas con discapacidad a trabajar en la parte privada como en el Estado: “La última inclusión que tuvimos fue en el Concejo Deliberante hace 4 meses (…) trabajan en el Ministerio de Gobierno, en la Secretaría de Discapacidad y en la Municipalidad tenemos varias personas con discapacidad trabajando”.

Colibrí estuvo de festejo

El 22 de noviembre Colibrí cumplió 30 años y lo celebró a principios de noviembre en un encuentro que convocó a más de 180 personas: “Fue muy emocionante”.

“Los niños que estaban en salas maternales o en ingreso al jardín, verlos convertidos en hombres y mujeres bailando, con deseo de trabajar, con ganas de casarse, es realmente maravilloso” comentó Argañaraz.

Agradeció a los “ángeles” que desde primer momento ayudaron a la institución, muchos de ellos de manera anónima y adelantó los objetivos para el próximo año: “Con la red uno de los propósitos que tenemos es la concientización de médicos obstetras y ginecólogos por la Ley de Parto Humanizado, todavía se siguen cometiendo abusos terribles al dar la noticia a los papás y a las mamás (…) la ley fue aprobada en Salta, solamente tiene que darse a difusión, hablaremos con la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados”.