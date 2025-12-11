La Corte de Justicia arrancará 2026 con dos vacantes: “Ya no dan los tiempos”

La presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, confirmó en Sin Vueltas que el máximo tribunal comenzará 2026 con dos vacantes y que la designación de nuevos jueces quedará para el año próximo.

“El gobernador tiene que proponer los nombres, pero ya no dan los tiempos para que el proceso se complete este año”, señaló.

Ovejero detalló que el 28 de noviembre dejó su cargo el juez Ernesto Samsón y el 3 de diciembre hizo lo propio Guillermo Catalano. “Son personas muy valiosas para la Corte, pero ya se jubilan, así que quedan esas dos vacantes”, indicó.

La titular del tribunal explicó que todo comienza con el envío de los pliegos por parte del Poder Ejecutivo. Una vez remitidos, los antecedentes del postulante deben publicarse durante tres días consecutivos tanto en el Boletín Oficial como en un diario de circulación.

Superada esa etapa, se habilita un período de quince días en el que la ciudadanía, instituciones y organismos pueden presentar adhesiones, impugnaciones u observaciones sobre los candidatos propuestos.

Una vez cumplido ese plazo, los pliegos pasan a consideración del Senado provincial. Si no se detectan objeciones y la Cámara presta acuerdo, el trámite concluye con la firma del decreto por parte del gobernador y la posterior toma de juramento en la Corte.

Este circuito, subrayó, es obligatorio y garantiza la transparencia en la designación de los futuros miembros de la Corte.

Finalmente, aclaró que los tiempos legales ya no permiten completar el trámite antes del cierre del año legislativo. Por eso, Ovejero estimó que el debate podría darse a partir del 1° de marzo, cuando vuelvan a sesionar las cámaras.