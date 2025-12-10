Teresa Ovejero fue reelecta presidenta de la Corte de Justicia de Salta

La actual presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, seguirá al frente por el lapso de dos años.

La decisión se tomó esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial. Además, se eligió al Dr. Gabriel Chibán como vicepresidente y a la Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, como vicepresidenta segunda.

Los magistrados estarán en el cargo hasta el 10 de diciembre de 2027.

Así, la Corte de Justicia quedará integrada de la siguiente manera: Teresa Ovejero Cornejo (presidenta), José Gabriel Chibán (vicepresidente), Adriana Rodríguez Faraldo (vicepresidenta segunda), María Alejandra Gauffin, María Edit Nallim, Sergio Fabián Vittar y Pablo López Viñals