Teresa Ovejero fue reelecta presidenta de la Corte de Justicia de Salta

Teresa Ovejero fue reelecta presidenta de la Corte de Justicia de SaltaJusticia10/12/2025
La actual presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, seguirá al frente por el lapso de dos años.
La decisión se tomó esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial. Además, se eligió al Dr. Gabriel Chibán como vicepresidente y a la Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, como vicepresidenta segunda.
Los magistrados estarán en el cargo hasta el 10 de diciembre de 2027.
Así, la Corte de Justicia quedará integrada de la siguiente manera: Teresa Ovejero Cornejo (presidenta), José Gabriel Chibán (vicepresidente), Adriana Rodríguez Faraldo (vicepresidenta segunda), María Alejandra Gauffin, María Edit Nallim, Sergio Fabián Vittar y Pablo López Viñals
Últimas noticias
Te puede interesar
Detenciones "por sospecha" y abuso policial: ¿Qué es el amicus curiae presentado en la Corte?
Por Carolina Perez CentenoJusticia10/12/2025
Lo más visto