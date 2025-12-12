Campo Quijano ofrece una amplía agenda para disfrutar del fin de semana

Para este fin de semana, Campo Quijano ha preparado una amplía agenda para vecinos y visitantes con propuestas culturales, deportivas y de recreación. Con el objetivo de promover el turismo y la cultura, el municipio de Quijano espera una gran afluencia.

Viernes 12:

Desde las 08:00 se llevará a cabo la última salida del año del Senderismo Infantil, actividad que cerrará su temporada 2025 con un recorrido preparado para niños y niñas que participaron durante el año.

Sábado 13:

A las 08:00 será el cierre de la temporada de Senderismo para Adultos, con una jornada extendida que incluirá un recorrido especial.

Noche de los museos, entre las 18:00 y las 20:00 se llevará a cabo una propuesta cultural que comenzará en la Casa de la Cultura con la muestra "Deidades Andinas, naturaleza sagrada" que fue generada por el MAAM. Además se planearon actividades artisticas para niños y una visita nocturna por el caso céntrico que finalizará en el Museo del Tren.

Domingo 14:

En la Plaza Martín Fierro se llevará a cabo la Expo Feria Navideña que junto a la muestra anual del Centro de Jubilados y Pensionados ofrecerá diferentes productos navideños. A las 21:00 se llevará a cabo el tradicional encedido del árbol navideño.