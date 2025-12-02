Verano adolescente en Campo Quijano: Natación y colonia de vacaciones

La Municipalidad de Campo Quijano lanzó dos propuestas gratuitas destinadas a jóvenes de entre 13 y 17 años para disfrutar el verano en el Camping Municipal Juanillo López. Las actividades son organizadas por la Oficina de Juventud y se desarrollarán durante enero y febrero.

Una de las opciones es la Escuela de Natación para Adolescentes, que funcionará los martes y jueves de 9.30 a 11.00 hs, desde el 6 de enero hasta el 13 de febrero. Estará a cargo del profesor Agustín, quien también recibe consultas e inscripciones al número 3876107340.

Además, se dictará una Colonia de Vacaciones para Adolescentes los miércoles y viernes, de 9.00 a 12.00 hs, del 7 de enero al 13 de febrero. Desde el municipio destacaron que ambas actividades buscan ofrecer espacios recreativos y saludables durante la temporada estival.

La documentación requerida para inscribirse se recibe en la Oficina de Juventud. Desde el área invitaron a los jóvenes de la localidad y zonas cercanas a sumarse y participar.