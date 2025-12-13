Sigue el conflicto de los Controladores Aéreos y podría haber paro a días de Navidad

El gremio que agrupa a los Controladores Aéreos, ATEPSA (Asociación Técnica de Empleados y Profesionales de la Navegación Aérea), junto a los representantes de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) mantuvieron una fallida reunión virtual ya que no se llegó a ningún acuerdo y se mantiene la posibilidad de un paro para el próximo 17 de diciembre.

“El gremio pretende pasar directamente a la implementación de las medidas de fuerza anunciadas para el próximo miércoles 17 de diciembre, mientras que EANA ratificó su voluntad de apertura al diálogo y de poder seguir negociando para llegar a una solución, ya que considera que la postura intransigente de ATEPSA perjudica a los trabajadores”, señalaron desde la empresa estatal a NoticiasArgentinas.

Ante esta situación, la Secretaría de Trabajo de la Nación fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 a las 10:00 con el objetivo de continuar trabajando y poder alcanzar una solución.

Dado que la actividad es considerada esencial, las protestas deben diseñarse meticulosamente. Por ello, en los próximos días se realizarán asambleas internas donde se establecerá un cronograma detallado que especificará días y horarios concretos para la ejecución de las nuevas acciones gremiales.