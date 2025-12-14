Beneficios Salta: Sorteos millonarios para impulsar el consumo local

El Gobierno de la Provincia y la Cámara de Comercio e Industria de Salta, impulsan la campaña “Beneficios Salta”, a la que ya se sumaron cientos de comercios de distintos rubros, con el objetivo de promover el consumo local y fomentar la formalidad comercial en todo el territorio provincial.

La iniciativa permite que los consumidores que realicen compras en comercios adheridos, solicitando su factura, participen de sorteos que se realizarán el 23 de diciembre y el 9 de enero del año próximo. Los premios incluyen montos de $1 millón, $2 millones, $5 millones y hasta $10 millones. La participación está habilitada para compras superiores a $10.000.

Los comercios adheridos pueden identificarse fácilmente porque exhiben los afiches oficiales de la campaña. Para participar, los clientes deberán escanear un código QR, completar un formulario digital con sus datos, el importe de la compra y adjuntar el ticket o factura fiscal correspondiente, conforme a la normativa vigente (Resolución 1415 y modificatorias de ARCA).

Entre los comercios que ya forman parte de Beneficios Salta se encuentran:

Optica España; Humberto Batistella S.A.; Montes Hermanos S.A.; Gomez Roco y Cía. SRL; Hersapel SRL; Carfila SRL; Distribuidora Vidt SRL; Electricidad RD SRL; Comayel SRL; Tuboplast SRL; Barrilete S.A.; Jofer SRL; Ilusiones SRL; Sojovi SRL; Camino del Inca S.A.; Carattoni Focalizados SRL; José Jacobo Ahuerma y José Gustavo Ahuerma SRL; Master Clean S.A.; Juan Pérez del Cerro SRL; Distribuidora Luma SRL; Sibeca SRL; Ecin Soluciones SRL; Panificadora Don Julio SRL; Rodolfo Dantur SRL; Eproveed SRL; CJ Aynama SRL; Grupo Vargas SRL; Bru+ SAS; Espacio y Confort by Eugenia Granata; Jaba Distribuidora SAS; 666 Sports SAS; Mannaz Group SRL; Simet S.A.; Rapo SAS; JD Soluciones; IAL Group SRL; Tecnográf S.A.; Simela SRL; Chispita Salta SAS; Tito Yarade Hombre SRL; Antonino SRL; AMA SRL; FJ SRL; Farallón SAS; Tukuy SRL y Fluir SRL.

Para obtener más información sobre la campaña y los comercios adheridos, se puede ingresar a www.beneficiossalta.com.ar.

Beneficios a contribuyentes

Desde la Dirección General de Rentas se remarcó que la solicitud de la factura en cada compra es un requisito indispensable para participar de los sorteos, al tiempo que constituye una herramienta clave para avanzar en la lucha contra la evasión fiscal y el acompañamiento a la formalización, uno de los ejes centrales del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

Asimismo, se recordó que estas acciones se articulan con la Ley 8496, que establece beneficios para nuevos contribuyentes y facilita su incorporación al sistema formal. En ese sentido, la campaña Beneficios Salta se inscribe en una política pública orientada a premiar a quienes cumplen y generar incentivos concretos para que más comercios se formalicen.

En cuanto a los beneficios para los comercios adheridos, se informó que los establecimientos que formen parte de la campaña serán excluidos de los padrones de recaudación anticipada de bancos y tarjetas de crédito durante los meses de diciembre, enero y febrero, como una medida de estímulo al comercio local y a la formalidad.