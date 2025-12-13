Milei: “Somos el primer Gobierno que cumplió las promesas de campaña”

Este viernes, Javier Milei regresó a Córdoba en el arranque de su “Tour de la Gratitud”. El Presidente eligió la provincia como primer destino para agradecer el respaldo electoral que resultó fundamental en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Desde el Paseo del Buen Pastor, el mandatario comenzó su discurso en plena caravana con megáfono en mano en el marco de su “Tour de la Gratitud”. “Hoy estamos de nuevo aquí para darle las gracias en el tour de la gratitud. Quiero que sepan que en estos dos primeros años somos el primer Gobierno de la historia que ha cumplido con todas sus promesas de campaña”, destacó el Presidente, resaltando los logros de su gestión.

También hizo referencia a su última visita a la ciudad, cuando pidió el respaldo de los cordobeses para enfrentar al kirchnerismo. “Cuando vine a visitarlos la última vez les pedí que me acompañaran, que termináramos con la noche del comunismo y vaya que lo hicimos, y Córdoba fue un baluarte”, afirmó, reconociendo el rol clave de la provincia en el cambio político que encabeza.

Ante los cánticos de la militancia de la Libertad Avanza, que coreaban “No vuelven más, no vuelven más”, en referencia al kirchnerismo, el Jefe de Estado respondió con firmeza: “En este último año nos han torpedeado las bases de nuestro modelo económico”.

Y agregó: “Sin embargo, gracias a los argentinos de bien, le hemos dado un cachetazo en las urnas y los hemos pasado por arriba”. Así, con estas palabras, destacó el respaldo popular que recibió en las elecciones, subrayando que, a pesar de los obstáculos, su gobierno ha logrado avanzar y consolidar el apoyo de quienes respaldan su proyecto de cambio.

Por su parte, el diputado nacional Gabriel Bornoroni, quien acompañó al mandatario junto a Karina Milei y al diputado Gonzalo Roca, en diálogo con Telenoche manifestó: “Estamos muy contentos con que el Presidente pensara en Córdoba para hacer la ‘Caminata de la Gratitud’. Estamos más que agradecidos por el Presidente caminando las calles de Córdoba. Él quiere estar entre la gente, es uno más de nosotros. Por eso está llevando la transformación que todos los argentinos queríamos”.