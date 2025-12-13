Industria en alerta: Aumentan las exportaciones y cae la producción

La división de Alimentos y Bebidas es la que tiene una mayor incidencia sobre el Índice de Producción Industrial (IPI) que mide el INDEC. Si bien es uno de los pocos sectores industriales que, en el acumulado de la era Milei, muestra una variación positiva, entre noviembre de 2024 (último pico) y octubre de 2025 acumula una caída del 5,3%.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó esta semana un informe donde refleja que las importaciones de Bienes de Consumo (BC) alcanzaron entre enero y septiembre de este año un récord desde el inicio de la serie, en 2004. Dentro de esta categoría, la mayor parte fue explicada por el ingreso de productos alimenticios.

Concretamente, las compras en este rubro representaron unos u$s1.373,7 millones, lo cual significó un alza del 49,4% en comparación con el mismo período de 2024. Asimismo, el salto fue del 77,4% en relación a 2023.

Dentro de la industria alimenticia, las producciones más relevantes son las de panificados y pastas, molienda de soja y cereales, bebidas no alcohólicas, carnes, lácteos y vinos. En algunos de estos segmentos también se identifican efectos de la política de apertura comercial del Gobierno.

De acuerdo con los datos del INDEC, las compras externas correspondientes al capítulo "Carnes y despojos comestibles" se dispararon 430% anual en lo que va de 2025, para pasar de unos u$s46 millones a unos u$s246 millones. Al respecto, el informe del CEPA resaltó que, por lo menos hasta septiembre, Swift aparecía como la segunda importadora (detrás de Quickfood), "con un crecimiento descomunal que supera el 4.000% respecto de 2023, cuando prácticamente no importaba nada".

También fue relevante el aumento interanual del 104% en el capítulo de panificados y productos de pastelería, donde las compras pasaron de u$s55 millones a u$s112 millones. Para el segmento de panificados, CEPA subrayó los incrementos de tres dígitos en Coto y Fargo, así como el de Carrefour, compañía que en 2023 no registraba importaciones en estos producto