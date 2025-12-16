Cambios en el Gabinete de Sáenz: Qué dijeron los nuevos ministros

Ayer, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de jura de los nuevos integrantes del Gabinete provincial. En la ceremonia asumieron Sergio Camacho como jefe de Gabinete; Ignacio Jarsún como ministro de Gobierno; e Ignacio Lupión como ministro de Producción y Minería, además de nuevos secretarios en áreas clave.

Camacho, que dejó el Ministerio de Infraestructura para asumir la Jefatura de Gabinete, aseguró que el mandato del gobernador es claro: “eficiencia, rapidez y anticiparnos a los problemas de la gente”. En ese sentido, destacó una mayor coordinación del equipo, una visión federal y la incorporación de referentes del interior para fortalecer la gestión. “Tenemos que anticiparnos a los problemas de la gente”, dijo.

Por su parte, Ignacio Jarsún asumió como ministro de Gobierno y adelantó que su cartera abordará temas como empleo, impacto de la reforma laboral y posibles cambios en el sistema penitenciario. “No voy a cobrar un peso por este trabajo, así nos ahorramos un sueldo”, agregó, al tiempo que subrayó la necesidad de achicar el Estado y optimizar recursos. “Tengo experiencia, no vengo a improvisar y vamos a construir una política equitativa”, aseveró.

En el área productiva, Ignacio Lupión juró como ministro de Producción y Minería con el compromiso de “mejorar las condiciones para Salta”. Señaló que la provincia está abierta a la inversión, especialmente en el sector agropecuario y ganadero, y planteó la necesidad de avanzar en el reordenamiento territorial. También anticipó gestiones para aliviar el impacto de impuestos nacionales, retenciones y costos de flete que afectan al sector.

En cuanto a las secretarías, Oriana Névora asumió como secretaria de Gobierno; Javier Mónica como secretario de Justicia; Ana Paula Benavides como subsecretaria de Vocería y Comunicación; y Gustavo Carrizo como secretario de Minería. Este último remarcó que la minería debe consolidarse como motor de la economía provincial, con trabajo en territorio, articulación con universidades, empresas y comunidades, y la creación de una Mesa Exploradora para potenciar nuevos proyectos.