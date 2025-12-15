Camacho: “Tenemos que anticiparnos a los problemas de la gente”

El recién asumido jefe de Gabinete de la provincia, Sergio Camacho, habló de cómo encara este nuevo sol en el Ejecutivo Provincial en InformateSalta.

Camacho que viene de estar al frente del desaparecido ministerio de Infraestructura, ahora ocupará un rol clave comandando la Jefatura de Gabinete. “El gobernador nos pidió eficiencia, rapidez y anticiparnos a los problemas de la gente” aseveró.

En este sentido, adelantó que se espera mucha más coordinación y anticipación de este nuevo equipo, al cual se le suma no sólo gente nueva, sino también referentes del interior.

"El gobernador nos pidió eficiencia, rapidez y anticiparnos a los problemas de la gente”

“El gobernador nos pidió una visión federal y recorrer la provincia. Hay un par de incorporaciones muy buenas que van a enriquecer al Gabinete” destacó el funcionario.

Por último, le envió un mensaje a la oposición asegurando que tienen miedo porque saben que la gente apoya fuertemente al gobernador. “Gustavo es el que cada vez tiene más cercanía a la gente” consideró.