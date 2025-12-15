Jarsún: “Voy a ser ministro Ad Honorem, no voy a cobrar un peso por este trabajo”Política15/12/2025Por Paola Velarde
El nuevo ministro de Gobierno de la provincia, Ignacio Jarsún, dialogó con InformateSalta sobre cómo será su trabajo en la nueva cartera provincial. En primer lugar, aclaró que no percibirá un doble salario.
“Voy a ser un ministro Ad Honorem, no voy a cobrar un peso por este trabajo y así nos vamos a ahorrar un sueldo, porque ya tengo los ingresos por Aguas del Norte” explicó Jarsún. Destacó también la decisión de achicar el Estado para cubrir costos.
“Tengo experiencia, no vengo a improvisar y vamos a construir una política equitativa”
“Es un ministerio muy amplio y para eso estamos armando un equipo amplio. Vamos a trabajar para que mejoren las condiciones. El gobernador me conoció como una persona de trabajo y, sin imaginarme, llegó este ofrecimiento” aseguró el también presidente de Aguas del Norte, sobre este nuevo desafío.
“Tengo experiencia, no vengo a improvisar y vamos a construir una política equitativa” aseveró Jarsún sobre el rol que encarga ahora.
Adelantó que alguno de los puntos a analizarán serán el impacto de la reforma laboral en Salta, la búsqueda de puestos de trabajo, posibles cambios en el servicio penitenciario, entre otras cosas.