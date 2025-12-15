Gustavo Sáenz tras los cambios de Gabinete: “Se suma gente joven y fresca”

El gobernador Gustavo Sáenz le tomó juramento a los nuevos funcionarios del Gabinete Provincial y posteriormente habló ante los presentes.

El mandatario reconoció el trabajo de Ricardo Villada y Martín de los Ríos. Del primero, recordó el trabajo realizado en pandemia y cómo se trabajó de forma articulada, sobre todo, para conseguir camas en épocas de pandemia. “Salíamos a la madrugada a buscar una cama para la gente” aseguró.

Por otro lado, destacó el trabajo del ministro Martín De Los Ríos, con su desempeño en territorio. “Cuando se nos secó el Itiyuro, él iba con su camioneta a llevarle cosas a las gente en las comunidades, siempre estuvo a disposición y lo seguirá haciendo” aseveró

“Ahora se viene un Gabinete joven y fresco” afirmó ante los nuevos ministros y secretarios del Ejecutivo provincial. Les pidió trabajar en territorio y no detrás del escritorio dando respuestas a la gente. También aseguró que se debe trabajar en conjunto con los intendentes para dar respuesta a las necesidades de los intendentes.

“Hemos tomado la decisión de achicar el Estado, no nos queda otra, tenemos que estar al lado de la gente y priorizar” afirmó el mandatario provincial en relación a los cambios aplicados en el Gabinete.

“Salta es va a ser la parla del norte argentino, vamos a seguir creciendo para demostrar que no necesitamos nada más que una mirada federal. Es sólo mirar hacia el norte, es humanidad de los funcionarios de mirar a la patria” aseveró el mandatario sobre la visión de futuro que tiene de la provincia.

“Me voy a ir diciendo que deje hasta la última gota de sudor y sangre peleando por los salteños. Vamos todos juntos a pelear por la Salta grandes, justa y federal” finalizó.