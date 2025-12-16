Trabajaba en el Hospital Papa Francisco y se quedó sin trabajo, habría falsificado un certificado médico

El Gobierno de la provincia de Salta dispuso la cesantía de una trabajadora del Hospital Papa Francisco, tras concluir un sumario administrativo que determinó su responsabilidad en la presunta falsificación de un certificado médico.

La medida fue oficializada a través del Decreto Nº 844, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a R.C.F.

Según se detalla en los considerandos del decreto, las actuaciones administrativas se iniciaron con el objetivo de establecer la eventual responsabilidad disciplinaria de la agente, para lo cual el Ministerio de Salud Pública autorizó la instrucción del correspondiente sumario administrativo mediante Resolución Nº 2507/2024.

Finalizada la investigación, la Subsecretaría de Personal emitió el Dictamen Nº 42/2025, en el que se aconsejó aplicar la sanción de cesantía prevista en el artículo 15 inciso f) de la Ley Nº 7678 – Estatuto de la Carrera Sanitaria, al considerar fehacientemente acreditada la transgresión de los artículos 11 incisos a) y n) y 17 inciso b) de dicha normativa.

Asimismo, Fiscalía de Estado intervino en las actuaciones mediante el Dictamen Nº 242/2025, concluyendo que correspondía la aplicación de la máxima sanción disciplinaria.