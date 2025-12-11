Salvador Mazza: El juicio a Rubén Méndez sigue sin fecha

Cuatro años atras un operativo policial destapó un escándalo de presunta corrupción que movilizó a todo Salvador Mazza. Es que durante un procedimiento se secuestraron 800 mil dólares, 9 mil euros, 31 millones de pesos, vehículos de alta gama, celulares, tarjetas prepagas, documentos contables y un arma de fuego, todo esto derivó en la destitución de Méndez y la intervención del municipio. Hoy, cuatro años después la causa contra Rubén Méndez aún espera el juicio.

A Méndez se lo acusa de nueve delitos en concurso real, entre los que destaca peculado, asociación ilícita, enriquecimiento y negociaciones incompatibles con la función pública.

La fiscalía sostiene que el exintendente integraba un presunto entramado familiar, político y administrativo que habría operado de manera sistemática desde áreas claves del municipio como Hacienda, Tesorería, Obras Públicas y la Secretaría Privada.

El caso aún resuena en la memoría de los vecinos, mientras la justicia se hace esperar.