¡Salteños violentos! Preparan otro plan de salud mental ante la suba de peleas y conflictos

Ante el notable incremento de casos de violencia, peleas y estados alterados que se vienen registrando en la provincia, Salta busca abordar esta problemática social con urgencia, con el Ministerio de Salud planificando un nuevo y ambicioso Plan de Salud Mental para el territorio, entendiendo que esta situación, sumada al alto consumo de sustancias, está generando una gran repercusión directa en el sistema sanitario y en la atención de las guardias.

Al respecto el ministro de Salud, Federico Mangione, reconoció que la situación es compleja y que el sistema sanitario es el destino final de estos conflictos. "Recién ustedes han dicho no aumentó la violencia en la calle, aumentaron los incidentes", explicó el ministro quien consideró que la gente está alterada y conmocionada, y que este fenómeno se encuentra intrínsecamente relacionado con el alto consumo de sustancias que también preocupa a las autoridades.

En diálogo con FM Aries, Mangione lamentó que los hospitales reciban "el hecho consumado" de la violencia callejera, una situación que se agrava en el contexto socioeconómico actual. El ministro ofreció una visión más amplia, señalando que la situación no es exclusiva de Salta, pues al comunicarse con otros ministros del país, ha corroborado que también están colmados los hospitales, con una sociedad que tiene un problema complejo.

El funcionario consideró que este aumento de la conflictividad y el consumo está inherentemente relacionado con la situación económica que se está viviendo, coyuntura que hace que cualquier situación altere a la gente, derivando en problemas de violencia que terminan abarrotando las guardias y generando "un cuello de botella" en la atención hospitalaria.

Para contrarrestar esta tendencia, el Ministerio de Salud está ultimando los detalles del nuevo Plan de Salud Mental, que busca ser una herramienta de prevención en la comunidad. En este punto, Mangione indicó que la iniciativa será presentada al inicio del próximo año, buscando encarar la problemática desde sus raíces y comenzar a trabajar con la prevención y con la implementación de mayores controles en general.