Causa ANDIS: Spagnuolo explicó por qué tenía una maquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó por primera vez un descargo ante el juez federal Casanello en el marco de la investigación por el supuesto pago de sobornos y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo para personas en situación de vulnerabilidad.

En el escrito dio su versión de los hechos, e insistió en que los audios que lo incriminan fueron manipulados y editados con IA.

“Niego categóricamente haber intervenido, participado, promovido, facilitado o permitido cualquier irregularidad en los procedimientos de contratación de ANDIS”, sostuvo en el descargo que presentó el martes último. Se debe recordar que Spagnuolo fue indagado en la causa y en esa ocasión se negó a declarar o a responder preguntas del juez y del fiscal Franco Picardi.

“Yo no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SIIPFIS”, enumeró.

La acusación “parte de un supuesto fáctico imposible, pues se me atribuyen funciones, facultades y competencias que no poseía, que nunca tuve y que el marco normativo vigente asigna expresamente a otras áreas del organismo”.

En concreto dijo que la adjudicación de prestaciones del Programa Federal Incluir Salud “son materialmente incompatibles con las competencias reales del cargo que desempeñaba”.

En el tramo del escrito referido a sus bienes, Spagnuolo aseguró que todo está acreditado y es anterior a su llegada al cargo en ANDIS. Sobre el dinero depositado en una caja de seguridad y encontrado por la Justicia, dijo que “no proviene de actividad ilícita alguna”.

Sobre la máquina de contar billetes encontrada en un allanamiento en su casa dio como argumento que se compró en mayo de 2022, cuando “realizaba tareas en la Asociación Civil Cooperadora del Sistema de Salud Malvinas Argentinas, cuya documentación fue secuestrada” en el caso. En su rol en esa Asociación, “varias veces por semana debía contabilizar el dinero recaudado a fin de efectuar su depósito en el banco”.